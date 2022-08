Pijani motorist v naselju z 92 kilometri na uro

Celjska policista sta v soboto zvečer pri izvajanju meritev hitrosti zunaj naselja Spodnje Stranice, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, ujela 34-letnega motorista, ki je vozil 92 km/h. Ugotovila sta, da je vozil tudi opit, saj je imel 0,93 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Skušala sta ga ustaviti s predpisanimi znaki, a ju ni upošteval in je vožnjo nadaljeval v smeri Frankolovega. Policista sta zapeljala za njim in ga s službenim vozilom ustavila, poroča PU Celje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov sta mu prepovedala vožnjo in začasno odvzela vozniško dovoljenje, predlagan pa bo v postopek na celjsko okrajno sodišče.

Za storjene prekrške je predpisana globa v skupni višini 1900 evrov in 26 kazenskih točk. To seveda pomeni tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.