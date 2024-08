Pijani motorist padel po cesti, nato pa se še neprimerno vedel do zdravstvenega osebja

V ponedeljek okoli 19. ure je na območju Mlinš v občini Zagorje ob Savi prišlo do prometne nesreče, v kateri se je lažje poškodoval mopedist, ki je vozil brez čelade in pod vplivom alkohola. Ker se je po prihodu v trboveljsko bolnišnico neprimerno vedel do zdravstvenega osebja, so ga policisti pridržali, čaka pa ga še plačilni nalog.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je mopedist zaradi vožnje preblizu roba vozišča trčil v robnik in padel. Pri tem se je lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje.

Policijski preizkus alkoholiziranosti je pokazal en miligram alkohola v litru izdihanega zraka, zato bodo zoper voznika uvedli prekrškovni postopek.

Voznik se je pri obravnavi v bolnišnici tudi neprimerno vedel do zdravstvenega osebja, prav tako pa ni upošteval ukazov policistov, naj s kršitvami preneha, zato so ga pridržali po zakonu o prekrških in mu bodo izdali plačilni nalog.