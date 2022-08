Pijan podrl peški in pobegnil

Na Destrniku je 31-letnik v nedeljo zvečer z osebnim avtom trčil v robnik vozišča, nato ga je odbilo v peški, pri čemer je ena utrpela hudo poškodbo. Voznik se je odpeljal, policisti pa so ga izsledili na domu. Ugotovili so, da je vozil pijan. Kot so sporočili iz PU Maribor, je druga peška lažje poškodovana.

Voznika bodo policisti kazensko ovadili na okrožnem državnem tožilstvu.