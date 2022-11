Pijanega dobili za volanom, kazen tudi za sopotnico

V Luciji je bil ob 3.08 ustavljen 30-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil renaulta clia brez vozniškega dovoljenja. Opravljen je bil tudi alkotest, ki je pokazal 0,84 mg/l. Policisti so ugotovili še, da je imel voznik na vozilu nameščene ukradene registrske tablice. Avto so mu zasegli, zoper voznika pa bodo podan obdolžilni predlog. Dobil je plačilni nalog in bo kazensko ovaden.

Med postopkom se je do policistov nedostojno vedla 30-letna sopotnica, zato so policisti tudi njej izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.