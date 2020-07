Pijana na cesti: eden povzročil nesrečo, drugi zapeljal s ceste

V soboto nekaj po 19. uri se je zgodila prometna nesreča v Gorenji vasi pri Šmarjeti. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 32-letni voznik. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligramov alkohola. Policisti so še ugotovili, da je vozil neregistriran Renault megane, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozil. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili

sodišče.



Policisti PP Novo mesto so med opravljanjem nalog v noči na nedeljo naleteli na prometno nesrečo pri Herinji vasi, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. 24-letni povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.