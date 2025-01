Pijana mladeniča razgrajala v lokalu, vklopil se je celo alarm

Okoli pol sedme zvečer so zaradi kršitve javnega reda in miru novomeške policiste klicali v gostinski lokal na Belokranjski cesti, kjer naj bi se 17-letnik iz Dobruške vsi in 23-letnik iz Kočevja nedostojno vedla do gostov, vpila in preklinjala, poroča novomeška policijska uprava.

Nepridiprava sta se znesla tudi nad požarnim alarmom, poškodovala napeljavo (škode bo za okoli tisoč evrov) in s tem povzročila vklop požarnega alarma v objektu.

Po prijavi sta 17-letnik in 23-letnik poskušala zbežati iz kraja, a so ju policisti v bližini izsledili in vklenili. Ker se nista pomirila, nista upoštevala ukazov policistov in pijana nadaljevala s kršitvijo, so ju odpeljali v pridržanje do iztreznitve na policijsko postajo. Dobila bosta plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, v nadaljevanju pa ju bodo še kazensko ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari.