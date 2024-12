Pijana in zadeta zletela s ceste

Brežiški policisti so v ponedeljek popoldan odšli na prizorišče prometne nesreče, ki jo je povzročila 25-letna voznica. Ker je vozila po napačni strani ceste ter v napačni smeri, je izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala s ceste.

Na srečo se ni poškodovala, se je pa izkazalo, da je za volan sedla pijana. V litru izdihanega zraka je imela kar 0,71 miligrama alkohola, policisti pa so posumili, da je uživala še druge opojne substance, zato so ji odredili hitri test. Ta je njihove sume potrdil, v organizmu je imela mladenka namreč kokain.

Odredili so ji še strokovni pregled in jo odpeljali v pridržanje, čaka jo še plačilni nalog in obisk sodišča.