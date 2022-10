Pijan obiskovalec iz okolice Kopra hodil po prireditvi in počel tole: posredovala je policija

Minulo soboto so policisti posredovali na javni prireditvi v Spodnjih Škofijah, kjer je javni red in mir kršil 44-letnik doma iz okolice Kopra. Policisti so ugotovili, da je vidno vinjen 44-letnik zahteval, da ga postrežejo z alkoholno pijačo, kar pa niso želeli, zato je odšel med obiskovalce javne prireditve, jih vlekel za roke in od njih zahteval, da mu plačajo alkoholno pijačo. Prav tako je od točilnega pulta odganjal goste, ki mu niso želeli plačati pijače.

Kršitelj je na javni prireditvi predhodno tudi podrl točilni pult. Ker se kljub posredovanju policistov ni umiril in je s kršitvijo nadaljeval, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in zanj odredili pridržanje po čl. 109/2 ZP-1. Za kršitve mu je bil izdan plačilni nalog, poročajo koprski policisti.