Pijan je pri rdeči luči treščil v avto

Preizkušanje sreče se ni dobro izteklo za nekaj voznikov, s katerimi so imeli ta konec tedna opravka gorenjski varuhi reda. Radovljiški policisti so v petek lovili voznika, ki jim dlje ni ustavil.



»Po ustavitvi so proti njemu uporabili prisilna sredstva in zanj odredili pridržanje,« je pojasnil Bojan Kos, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj, in dodal, da je voznik vozil v času ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila. Policisti pa so mu zasegli tudi snov, ki je najverjetneje prepovedana droga. Proti njemu poteka prekrškovni postopek.



V soboto pa so voznika, ki ni ustavil, lovili tudi škofjeloški policisti. Ustavili so ga po okoli petih kilometrih vožnje. Voznik začetnik je vozil pod vplivom alkohola, imel ga je 0,16 miligrama na liter izdihanega zraka. Tudi proti njemu poteka prekrškovni postopek zaradi kršitev več prometnih pravil.



Z ovadbo zaradi kaznivega dejanja pa se bo končal podvig voznika, ki je v Kranju pri rdeči luči treščil v osebni avtomobil pred seboj, potem pa odpeljal. Policisti so ga izsledili, preizkus alkoholiziranosti je razkril, kaj je šlo narobe. Pokazal je namreč rezultat 1,11 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so odredili tudi strokovni pregled, postopek proti njemu pa poteka »v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa,« je sporočil Kos in dodal, da je bil udeleženec nesreče lažje poškodovan.

