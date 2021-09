Peter Barbo usodno trčil v kolesarja, dobil pogojno

Tožilec Igor Vertuš je zaradi več okoliščin predlagal pogojno kazen.

Sekal je križišče

Kako malo je treba – le trenutek neprevidnosti, sekunda ali dve nepazljivosti –, da pride do tragedije! Ena takšnih se je zgodila pred slabimi tremi leti na obrobju Novega mesta, na cesti, ki iz Bršljina vodi proti avtocesti. Tam je umrl 57-letni Novomeščan, ki se je, nič hudega sluteč, s kolesom po glavni cesti peljal v nasproti smeri, torej proti Novemu mestu. Pot mu je z osebnim avtom presekal takrat 47-letni voznik osebnega avtomobilaiz Novega mesta. Ta je moral zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti sesti na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča.Nesreča se je zgodila 30. septembra 2018 nekaj pred 18. uro na regionalni cesti med Novim mestom in Karteljevim, kjer je dovoljena hitrost 90 kilometrov na uro. Ne voznik avtomobila ne kolesar hitrosti nista prekoračila, slednji se je po oceni izvedenca v dolino peljal okoli 60 kilometrov na uro, a zaradi ovinkaste ceste je zavijanje v levo, kot je to storil Barbo, zaradi slabe preglednosti res nevarno, čeprav je dovoljeno, saj gre za križišče za naselje Brinje. Da je možno zaviti levo, nakazuje tudi nekaj metrov črtkane črte po sredini, sicer je na večjem delu tega odseka neprekinjena črta. A zavijanje v levo je tvegano zaradi slabe preglednosti, zato je toliko bolj pomembna previdnost. V silovitem trčenju je kolesarja odbilo 11 metrov stran od mesta trka, umrl je istega dne v novomeški bolnišnici, nekaj ur po nesreči.»Sredinska črta je na tem delu ceste resda prekinjena, a Barbo je zavijal že nekoliko prej, torej je sekal križišče in zavil prek ceste čez neprekinjeno črto,« je na predobravnavnem naroku opozoril tožilec, ki je poudaril dejstvo, da Barbo še nikoli ni bil kaznovan, tudi izpisek iz evidence prekrškov je prazen, prav tako ni vozil pod vplivom alkohola. Zato je v primeru priznanja krivde predlagal pogojno kazen leto in 9 mesecev zapora v preizkusni dobi treh let ter prepoved vožnje vozil B-kategorije za dobo 9 mesecev, temu pa je sodnicapovsem sledila. Obtoženi je namreč brez pomislekov krivdo priznal in nesrečo obžaloval.»Nesreča me je res močno prizadela. Če bi lahko zavrtel čas nazaj, se kaj takšnega ne bi zgodilo. Je pa bil večer in svetloba je bila slaba, saj je sonce zahajalo. Zelo mi je žal in še danes mi je težko zaradi nesreče. Po njej sem takoj pristopil do svojcev, tudi na pogrebu sem bil,« je dejal na sodišču, njegov zagovornikpa je med drugim izpostavil tudi dejstvo, da je s priznanjem krivde, s čimer je vso odgovornost prevzel nase, skrajšal kazenski postopek.