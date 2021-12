Pestra noč v Ljubljani: trčila avto in avtobus, na obvoznici pa eden končal na strehi

V soboto ob 22. uri sta na zahodni ljubljanski obvoznici, in sicer na razcepu Kozarje proti razcepu Koseze, trčili dve osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo, ki je po trku pristalo na strehi, odklopili akumulatorja na vozilih ter s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeni osebi. Oskrbeli so ju reševalci NMP UKC Ljubljana ter ju prepeljali v UKC Ljubljana.

Tri ure kasneje sta trčila osebno vozilo in avtobus na avtocesti med Ljubljano in Domžalami. Posredovali so gasilci CZR Domžale in GB Ljubljana, zavarovali kraj nesreče, izklopili akumulator na vozilu ter pomagali reševalcem. V nesreči je bila poškodovana ena oseba.