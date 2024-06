Pedofila na delu ujela žena

Slovenec, ki je več kot eno leto spolno zlorabljal svojo mladoletno hčer ter ji prikazoval pornografske posnetke in bil zaradi tega obsojen na enotno kazen devet let zapora, tudi višjega sodišča ni prepričal o izreku nižje kazni. Svojega gnusnega početja niti ni zanikal, a je poudarjal, da je trajalo »le« krajše obdobje, in ne dobro leto, kot je zatrjevalo tožilstvo, da ni bilo tako pogosto in da ji posnetkov ni kazal. Obramba je menila, da je kazen prestroga, predlagala je tri leta zapora, a torej ni bila prepričljiva.

Zalotila ju je mati

Moški, zdaj star 49 let, je s hčerko začel spolno občevati novembra 2021, ko je bila stara komaj 11 let. Sprevrženo početje je opazila dekličina mati, ki je moža nekega dne videla vstopiti v otroško sobo, nato pa mu je sledila in na drugi strani vrat poslušala, kaj se dogaja. Slišala je škripanje postelje in vstopila, prižgala luč in moža vprašala, kaj počneta s hčerko. Odvrnil ji je, da gledata nekaj na telefonu. Iz sobe je odšla, a ko se je čez nekaj časa vrnila, ga je zalotila golega v trenutku, ko si je navlekel spodnjice. Na njene očitke ji je odvrnil, da je zmešana.

Čeprav deklica sprva ni hotela o tem govoriti, saj ji je oče zabičal, da mora molčati, je resnica naposled prišla na dan, in mati je moža prijavila policiji. Dejanj pod težo dokazov ni mogel zanikati, saj so ga obremenili tako izjave hčere in žene kot materialni dokazi, in sicer ugotovitve Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je med drugim našel sledi semenske tekočine na otroški postelji. Obramba pa je izpodbijala dekličino izpoved glede trajanja in pogostosti spolnih napadov, v kateri naj bi deklica prihajala v nasprotje sama s seboj.

V izpovedih deklice, ki je bila večkrat zaslišana in je povedala, da se je to dogajalo skoraj vsak dan, včasih tudi dvakrat ali trikrat na dan, je po mnenju prvostopenjskega, a tudi pritožbenega sodišča sicer bilo nekaj različnih odgovorov in vsebinsko nepomembnih vrzeli, a so to pripisali stiski in stresu. Tudi sodna izvedenka je ocenila, da je ob zaslišanju deklica »čustveno zamrznila,« kar je pri njej obrambni mehanizem, ki ji pomaga prebroditi izkušnjo zlorabe, in da ni kazala znakov neresničnega izpovedovanja. Pomembno je bilo, da so bila pričevanja vsebinsko skladna.

Možakar je od februarja lani v priporu. FOTO: Uroš Hočevar

Obtoženec je zatrjeval, da takšna pogostost spolnih napadov ni bila mogoča, med drugim zaradi dejstva, da sta z ženo imela praktično vsakodnevne spolne odnose, da je bil zaposlen kot gradbenik in da že zaradi majhnosti stanovanja, v katerem je živela njegova družina, analni in vaginalni spolni odnosi niso mogli ostati prikriti. Sam je ocenil, da je s hčerko imel nekaj več kot deset spolnih odnosov v obdobju od novembra 2022 do konec decembra 2022.

Mladoletna oškodovanka zahteva plačilo za nepremoženjsko škodo v višini 96.000 evrov.

Prav tako je zanikal, da bi hčerki na svojem telefonu prikazal posnetek oralnega spolnega odnosa, s katerim naj bi jo učil, kaj mora storiti. A je tudi v tem primeru sodišče bolj verjelo njej. Zagovornik je temu med drugim oporekal zaradi dejstva, ker ob preiskavi telefona obtoženega niso našli pornografskih posnetkov, a je po mnenju sodišča prezrl, da iz zgodovine iskanja po spletu v inkriminiranem obdobju »evidentno izhaja brskanje po spletni strani 'live seks kamere, brezplačni chat in XXX predvajanja«.

Obžalovanje neiskreno

Za spolni napad na otroka so mu prisodili osem let in sedem mesecev zapora. Po izračunih obrambe je to 87 odstotkov maksimalne možne kazni, in to kljub dejstvu, je poudarila obramba, da je doslej nekaznovan, da je dejanje priznal in da pri hčeri menda ni zaznati psiholoških posledic.

»Nehigienično« pa se je obrambi zdelo dejstvo, da je prvostopenjsko sodišče obtožencu prepovedalo stike z ženo in otroki ter mu onemogočilo opravičilo, nato pa obžalovanja kot olajševalne okoliščine ni upoštevalo, ker ga ni zaznalo. A je sodišče pojasnilo, da je resno podvomilo o obžalovanju zato, ker ga je izrekel šele, ko ga je k temu pozval zagovornik, in tako ni bilo samoiniciativno, iskreno. Omajalo jih ni niti dejstvo, da je obtoženi na sodišču jokal, ko je slišal, da za hčerko »ni več ata.«

Enaka je ostala tudi kazen pol leta zapora za drugo dejanje, enotna kazen devetih let zapora pa je po zavrnitvi pritožbe na sodbo s tem postala pravnomočna. Mladoletno oškodovanko pa je sodišče s premoženjskopravnim zahtevkom, v okviru katerega zahteva plačilo za nepremoženjsko škodo v višini 96.000 evrov, napotilo na pot pravde.