Pastirica zdrsnila v smrt

Na primorski strani Bohinjsko Tolminskih gora, kakor se že več let uradno imenujejo nekdanje Spodnje Bohinjske gore, še vedno živijo številne planine, na katerih domačini pasejo živino in pridelujejo mlečne izdelke. Ena takšnih je tudi planina Lom v bližini znamenitega Razorja, ki slovi po odličnih štrukljih in prijazni oskrbniški ekipi. Tudi na Lomu so letos glasno cingljali kravji zvonci, a v četrtek se je živina za boljšo pašo, ki jo je očitno zaradi suše že začelo primanjkovati, podala proti bližnji planini Nemci.

In prav to je bilo usodno za tamkajšnjo pastirico, po naših podatkih 54-letno Barbaro Ferfolja. Že več let je na planini pomagala tamkajšnjemu pastirju, drugače pa ni bila domačinka, bila je s Krasa.

Kot so nam sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so jih v četrtek okoli 20. ure obvestili svojci, da jo pogrešajo. Ugotovljeno je bilo, da se je tega dne okoli 15. ure odpravila s planine Lom proti pašnikom na planini Nemci, da bi poiskala živino, ki se ni vrnila na domačo planino.

26 smrtnih žrtev gora je že bilo letos.

Takoj so jo začeli iskati na območju med obema planinama, a ker je niso našli, so poklicali na pomoč. »V iskanje pogrešane osebe se je v večernih urah vključilo tudi več gorskih reševalcev GRS Tolmin, ki so pogrešano osebo, ki ni kazala znakov življenja, ob 22.45 našli približno pol kilometra od planine Lom, in sicer v neprehodni grapi približno sto metrov od steze. Reševalci GRS Tolmin so jo nato v nočnih urah prenesli do planine Lom. Kasneje je zdravnik ZD Tolmin potrdil njeno smrt, o tragičnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o nesreči s smrtnim izidom s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« je sporočil Dean Božnik s PU Nova Gorica.

Od tolminskih gorskih reševalcev smo izvedeli, da je 54-letnici očitno zdrsnilo na zelo strmem terenu in je najprej s poti drsela okoli 100 metrov po strmi brežini, nato je še padla čez okoli osem metrov visok kamniti skok ter obležala mrtva.

V intervenciji je sodelovalo kar 18 gorskih reševalcev GRS Tolmin, ki so tudi letos med najbolj obremenjenimi v državi. Poleg gornikov pogosto pomagajo jadralnim padalcem in tudi kajakašem in raftarjem na Soči. To je bila njihova že 70. letošnja intervencija, nesrečna Barbara, ki je umrla med pašo živine, pa je že 26. smrtna žrtev gora v letošnjem letu.