Panika v Domžalah, morali so zapustiti svoje domove

V petek ob 21.47 je bil v Župančičevi ulici v Domžalah v večstanovanjskem objektu zaznan močan vonj po plinu, poroča uprava za zaščito in reševanje. Iz objekta se je na prosto umaknilo okoli 20 stanovalcev.



Gasilci CZR Domžale so izmerili koncentracijo nevarnih plinov v vseh stanovanjih in v skupnih prostorih v objektu, vendar nevarnosti za zdravje in okolje niso zaznali. Ne enem mestu v objektu so zaznali šibak vonj po nafti.



Skupaj s hišnikom in upravnikom so gasilci večstanovanjski objekt prezračili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: