Panika v Celju: kolesar potegnil orožje in streljal

Iz PU Celje so sporočili, da je dopoldan neznani kolesar na Kosovelovi ulici v Celju, v zrak izstrelil nekaj nabojev in se odpeljal s kraja. Takoj po obvestilu so policisti začeli z intenzivnimi aktivnostmi, zavarovali kraj dogodka, opravili ogled in pregledali bližnjo in širšo okolico.

Kot je sporočila Milena Trbulin, preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

Prve ugotovitve kažejo, da moški ni streljal s pravim strelnim orožjem, je še sporočila.