Panika na Koroškem: otrok v šoli v naravi se je izgubil

Ob 16:24 se je na območju naselja Topla v občini Črna na Koroškem, izgubil otrok, ki je bila tam v šoli v naravi.

V iskalni akciji so sodelovali reševalci GRS Koroške, gasilci PGD Črna ter policija.

Otroka so našli močno podhlajenega, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.