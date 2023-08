Padla je v žrelo, a jo je drugi pohodnik ujel in ji rešil življenje

Letalska policijska enota je v sredo popoldne z dežurno GRZS ekipo za reševanje v gorah reševala na območju Storžiča. Na vrhu zahodnega grebena je slovenski pohodnik zdrsnil in padel s poti ter se poškodoval. Ker je bil kraj nesreče v bazi oblakov in zato nedostopen s helikopterjem, je policijska posadka v treh poletih do višine 1.600 metrov, pripeljala več gorskih reševalcev in njihovo opremo.

Od tam so reševalci pot do ponesrečenca nadaljevali peš in ga do zgodnjega večera po zahtevnem terenu prenesli pod meglo, kjer je bil nato dvignjen v helikopter in s poškodbami odpeljan v zdravstveno ustanovo. Po opravljenem prevozu se je policijska posadka na območje Storžiča vrnila še po gorske reševalce.

Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, je bil poškodovani moški ustrezno opremljen.

Padla je, a jo je ujel pohodnik in ji rešil življenje

V zadnjih nekaj dneh je to že tretji dogodek na območju Storžiča. Minuli vikend so reševalci že imeli polne roke dela.

V soboto se je že zgodaj zjutraj poškodovala slovenska pohodnica pri vzponu na Storžič skozi Žrelo. Zdrsnila je na mokrih skalah in padla. Ujel jo je drug pohodnik, ki ji je s tem morda celo rešil življenje. Gre namreč za zelo izpostavljen skalnat teren.

Panika izmučila nemško pohodnico

Opoldne istega dne pa je v paniki na Storžiču onemogla nemška turistka. Sobotni reševanji je opravila helikopterska posadka Slovenske vojske z GRZS ekipami.

Zahtevne razmere v gorah

Kljub poletnemu obdobju in razmišljanju mnogih, da je v gorah varno že zato, ker je poletje, to ni čisto res, sporočajo policisti. ker nas letošnje poletje spremljajo mnoge nevihte in zelo nestanovitno vreme, so poti pogosto mokre in spolzke, posledica pa padci, zdrsi in telesne poškodbe. Do padcev in zdrsov prihaja tudi v suhem vremenu, med vzroki izstopajo še odlomi in padanje skal, onemoglost in bolezenska stanja ter nepoznavanje gorskih območij.