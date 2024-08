Padel z električnim kolesom in se poškodoval

V sredo, 7. avgusta, v zgodnjih jutranjih urah so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni o prometni nesreči II. kategorije na Ajdovskem, kjer je padel in se poškodoval mlajši kolesar.

Po prvih zbranih podatkih je 18-letni voznik električnega kolesa v nočnem času med vožnjo med Kožmani in Dolgo Poljano (občina Ajdovščina) padel in se lažje poškodoval. Kasneje so ga zdravniško oskrbeli v ZD Ajdovščina, nato pa ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer je bil po nudeni oskrbi odpuščen v domačo nego.

Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.