Padel težji betonski predmet in hudo poškodoval dva delavca

Včeraj ob 12.39 so bili mariborski policisti obveščeni o delovni nezgodi, v kateri sta bila udeležena dva delavca podjetja, ki izvaja gradbena dela na območju PP Ruše.

Z opravljenim ogledom in zbiranjem obvestil je bilo zaenkrat ugotovljeno, da je pri gradbenih delih prišlo do padca težjega betonskega predmeta, ki je po padcu zdrsel po podlagi in zadel 61-letnega delavca. Ta je padel, pri čemer je podrl še drugega 25-letnega delavca, ki je prav tako padel po tleh.

Pri padcu po betonski podlagi sta bila oba delavca hudo telesno poškodovana, vendar njuno življenje ni ogroženo. Policisti bodo nadaljevali z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu KZ-1, o ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.