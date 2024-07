Padel na levi bok in obležal na tleh, policija pa sporočila žalostno vest

V naselju Podvinci, v Občini Ptuj, se je včeraj ob 19.20 uri zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 61-letni kolesar, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Nesrečni kolesar je namreč vozil po kolesarski stezi iz Pacinja proti Ptuju, v naselju Podvinci je s kolesom padel na levi bok in obležal na tleh. Na kraju nesreče je umrl. Policisti Postaje prometne policije Maribor okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 145 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 12 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru ter 110 kaznivih dejanj.