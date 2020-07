Danes ob 18.06 je pri vzletu iz Potoške gore, občina Preddvor, padalec padel okoli pet metrov in si poškodoval ramo. Reševalci GRS Kranj so zaprosili za pomoč helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah, ki so poleteli do ponesrečenca, poroča uprava za zaščito in reševanje.