Ovadili bodo 18-letnika, dobili so ga s šopom ponarejenega denarja

Celjski kriminalisti so v sodelovanju z mozirskimi in žalskimi policisti, konec lanskega in v začetku letošnjega leta, obravnavali kaznivo dejanje ponarejanja denarja. V poročilu pišejo, da je takrat še neznani storilec na območju Mozirja vnovčil več ponarejenih 50- in 100-evrskih bankovcev.

V minulih dneh so policisti opravili hišno preiskavo pri 18-letnemu moškemu z območja Vranskega in našli ter zasegli okoli 300 ponarejenih bankovcev za 20, 50 in 100 evrov.

18-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja Ponarejanja denarja po 243. čl. Kazenskega zakonika -1, so sporočili iz PU Celje.