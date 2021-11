Ravnateljica otroke ustrahovala, jih zmerjala z Bosančki, Italijančki, Rusi

Simona Angelini, nekdanja ravnateljica osnovne šole z italijanskim učnim jezikom Dante Alighieri Izola, v okviru katere deluje tudi vrtec L'aquilone, je izgubila tožbo zoper svojega delodajalca, ki ga je tožila, ker je morala zapustiti ravnateljsko mesto.

Osnovna šola Dante Alighieri Izola FOTO: Moni Černe

Sodnica Dragica Umek je potrdila, da je bil postopek razrešitve procesno pravilen ter da je sklep o razrešitvi tudi vsebinsko utemeljen. Angelinijeva je bila razrešena oktobra predlani zaradi kršitev na področju zaposlovanja in študentskega dela, mobinga, (ne)sprejetja ukrepov za varovanje dostojanstva delavcev, kršitev delovnega časa zaposlenih, kršitev v zvezi z delom delavke s skrajšanim delovnim časom, očitkov kršitev uredbe GDPR in vmešavanja v delo sveta zavoda, očitkov po sklepu inšpektorata za šolstvo in šport, očitkov v zvezi z razporejanjem presežkov prihodkov, sodišče pa je osnovni šoli, ki jo zastopa odvetnica Veronika Zorn Pillilini, pritrdilo.

Delovno sodišče je med drugim ugotovilo, da je v zadnjem mandatu storila več kršitev. Leta 2018 se ni v celoti izločila iz dogovarjanja o študentskem delu svoje hčerke v tamkajšnjem vrtcu. Brez javnega razpisa je za nedoločen čas zaposlila svetovalno delavko v letu 2018, kar je ugotovil tudi inšpektor za delo. Angelinijeva je prav tako kršila dostojanstvo in ovirala sindikalno delo sindikalne zaupnice.

Komunikacijo z nami je odklanjala, če si ji oporekal, je sledila kazen.

Večina njenih kršitev je podkrepljena z akti delovne inšpekcije oziroma inšpekcije za šolstvo. Sodišče je pritrdilo svetu zavoda, da je treba kljub temu, da so bile nekatere kršitve manjše, te gledati kot celoto z drugimi. Vse skupaj pa po mnenju sodišča predstavljajo utemeljen razlog za razrešitev tožnice z mesta ravnateljice. Sodišče je zavrnilo navedbe tožnice, da naj bi bil razlog za razrešitev posledica trpinčenja na delovnem mestu tožnice, kot je trdila, saj izvedeni dokazi tega niso pokazali. Zahtevek tožnice za plačilo odškodnine 61.954 evrov, ker naj bi bila žrtev šikaniranja in trpinčenja na delovnem mestu, pa bo obravnavan posebej.

Bosančki, Italijančki, Rusi

V teku je še kazenski postopek zoper Angelinijevo zaradi šikaniranja zaposlenih. »V italijanskem jeziku nas je zmerjala s kurbami, pi....., umazanimi ku...,« so pričali nekateri zaposleni na delovnem sodišču. Izmišljevala naj bi si ljubezenske afere med zaposlenimi, poizvedovala o osebnem življenju podrejenih, tisti sodelavci, ki se med seboj niso razumeli, so menda morali delati skupaj.

»Komunikacijo z nami je odklanjala, če si ji oporekal, je sledila kazen. Za vrtec je govorila, da je iz dreka. Tudi do staršev otrok je bila nesramna,« so navajali. Otroku da je pred vsemi govorila, »glej, ta je umazan«, pregledovala naj bi jim etikete oblačil in jim, če je bilo to, kar nosijo na sebi, kaj vredno, govorila, »ti ne boš nič dosegel«. Spet drugim naj bi rekla, da iz njih ne bo nič, ker so iz take družine.

»Ustrahovala jih je, jih zmerjala z Bosančki, Italijančki, Rusi,« je pričal član sveta zavoda. Tožilstvo je zoper njo na koprsko okrajno sodišče že vložilo obtožni predlog. Angelinijeva je od novembra 2019 zaposlena na delovnem mestu učiteljica razredničarka v podaljšanem bivanju na isti šoli.