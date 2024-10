Otroka poteptali do smrti, v »grozljivi drami« je umrlo še več ljudi

Ob severni obali Francije je pri poskusu prečkanja Rokavskega preliva na poti v Veliko Britanijo na prenatrpanem čolnu umrlo več ljudi, med njimi majhen otrok, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile regionalne oblasti.

Klic na pomoč s čolna je prispel danes zjutraj, francoski vlačilec Abeille Normandie pa je v reševalni akciji na krovu našel 14 ljudi, vključno z umrlimi, so sporočile lokalne oblasti. Enega potnika čolna so poškodovanega prepeljali v bolnišnico na severu Francije.

Francoski notranji minister Bruno Retailleau je obsodil ravnanje tihotapcev in napovedal krepitev boja proti njim. Kot je sporočil na družbenem omrežju X, so otroka poteptali do smrti, ter dodal, da je v »grozljivi drami« umrlo še več ljudi.

»Tihotapci imajo na rokah kri teh ljudi in naša vlada bo okrepila boj proti tem tolpam, ki bogatijo z organizacijo smrtonosnih prehodov,« je dodal.

Otrok star približno štiri leta

Francoski uradniki so povedali, da v nesreči ni šlo za brodolom in da so mrtvega otroka našli v čolnu in ne v vodi. Župan obalnega mesta Le Portel na severu Francije Olivier Barbarin je medtem pojasnil, da je bil otrok star približno štiri leta.

Francoske oblasti si prizadevajo preprečiti, da bi se migranti podali na pot čez Rokavski preliv, vendar pa potem, ko so že v čolnih, ne posredujejo, razen takrat, ko je potrebno reševanje, poroča AFP.

Francoska in britanska vlada si že več let prizadevata ustaviti tok migrantov, ki tihotapcem plačujejo na tisoče evrov za pot z majhnimi čolni prek Rokavskega preliva. Po podatkih britanskih oblasti je od začetka leta v Anglijo po tej poti prispelo več kot 22.000 migrantov.