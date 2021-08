Otrok jo je skupil, v UKC Ljubljana prepeljan s helikopterjem

Ob 18.26 je v Šmartnem ob Dreti v občini Nazarje osebno vozilo zbilo otroka. Reševalci iz Mozirja in Velenja so ga oskrbeli na kraju samem, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Šmartno ob Dreti so zavarovali pristanek helikopterja SV z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik, da so lahko otroka prepeljali v UKC Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: