Osumljenega za umor v okolici letališča Jožeta Pučnika prijeli

Poročali smo, da je bilo včeraj v okolici letališča Jožeta Pučnika najdeno truplo ženske. Do smrti naj bi jo večkrat zabodel neki moški. Danes zvečer so iz Policijske uprave Kranj sporočili, da je osumljeni prijet.

»Glede kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo, o katerem smo poročali včeraj in je bilo storjeno na območju Brnika, lahko v okviru varstva osebnih podatkov in interesa preiskave potrdimo, da so avstrijski varnostni organi, danes ob sodelovanju s slovensko policijo, na območju Avstrije prijeli 39-letnega osumljenca in opravljajo prva preiskovalna dejanja,« so zapisali v omenjeni policijski upravi.

Več stvari še nepojasnjenih

Kot pravijo, motiv za dejanje, katerega posledica je smrt 33-letne žrtve, in druge okoliščine še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave.

Dodali so še, da zaradi interesa intenzivne preiskave drugih informacij ne morejo podati.