Zaklal jo je in zbežal v neznano, policisti odkrili srhljivo podrobnost

V okolici letališča Jožeta Pučnika je bilo včeraj navsezgodaj zjutraj v gosti megli na enem od parkirišč najdeno žensko truplo. Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za Turkinjo, ki naj bi imela tudi avstrijsko državljanstvo, na Brnik pa naj bi prišla z večernim poletom iz Istanbula. Ob prihodu na parkirišče naj bi jo do smrti večkrat zabodel moški, ki jo je tam pričakal, menda tuj državljan. Morilec, tudi on je tuj državljan, je še na begu. Umor naj bi se zgodil v sredo tik pred polnočjo, njeno truplo pa je med dvema avtomobiloma včeraj zgodaj zjutraj našel uporabnik parkirišča in obve...