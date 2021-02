Ostal brez droge, nabojev in gotovine (FOTO)

Policisti so konec prejšnjega tedna opravili hišno preiskavo pri 31-letniku z območja Kamnika ter pri tem zasegli nekaj deset gramov prepovedanih drog kokain, heroin in rastlina konoplja.



Odkrili so še deset različnih nabojev, pripomočke za prodajo prepovedanih drog ter gotovino.



Osumljenega so po končani hišni preiskavi privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi. Odredil mu je pripor.

