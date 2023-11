Osem Slovencev vpletenih v spolne zlorabe otrok

Policisti generalne policijske uprave (GPU) in Policijske uprave (PU) Ljubljana so v obširni mednarodni kriminalistični preiskavi s področja spolnih zlorab otrok prek interneta, ki je bila v sodelovanju z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana izvedena v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, stopili na prste osmim Slovencem.

»Slovenski policisti so prejeli podatke, da je več slovenskih državljanov preko interneta dobivalo in razširjalo gradivo, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Na posnetkih otroci, ki jih spolno zlorabljajo odrasli in gole fotografije otrok. Nekateri osumljenci so gradivo plačevali s kripotovalutami in delovali v dark net omrežju. Preiskava slovenskih državljanov, ki so razširjali gradivo, je potekala v sodelovanju s tujimi organi,« je povedal Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto in dodal, da je preiskava potekala v okviru evropske platforme. Med zlorabljenimi ni bilo slovenskih otrok.

Tekavec je povedal, da so uspeli pridobiti podatke, na podlagi katerih so identificirali osumljence. Gre za osem državljanov Slovenije s področja PU Ljubljana, Koper, Kranj in Novo mesto. Pet osumljencev je za sporno gradivo plačevalo s kriptovalutami.

Pri vseh osmih so v začetku novembra opravili hišne preiskave in zasegli elektronske naprave, preiskava še ni zaključena, za navedeno kaznivo dejanje pa je zagrožena kazen od šestih mesecev do osmih let.

Dve žrtvi identificirani

Primož Podbelšek, kriminalist, ki se ukvarja s preiskovanjem kaznivih dejanj odrasle, je dejal, da so januarja 2023 prejeli podatke, da si je več državljanov od leta 2021 pridobivali gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Povedal je, da so za prikrivanje dejanj in identitete uporabljali temni splet, uporabljali so različne internete dostope. Identificirali so dve žrtvi z območja Zahodnega Balkana, dva otroka, spolne zlorabe. Za zdaj ni podatkov, ki bi kazali na medsebojno povezanost

O osumljencih sta povedala, da gre za polnoletne osebe različnih profilov in dodal, da pred tem policiji niso bili znani.