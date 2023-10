Oseba padla čez škarpo 3 metre globoko, poškodbe so hude

Ob 16.47 je v naselju Nemilje v občini Kranj oseba padla čez škarpo 3 metre globoko in se hudo poškodovala. Gasilci PGD Podblica so zavarovali pristanek helikopterja Slovenske vojske z ekipo HNMP in nudili pomoč reševalcem NMP Kranj pri prenosu osebe do helikopterja. Poškodovano osebo so prepeljali v UKC Ljubljana, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.