Opravljal delo na višini in zgrmel v globino

Kranjski policisti so bili v sredo okoli 11. ure obveščeni o nesreči pri delu na enem izmed objektov. 47-letni moški je med opravljanjem del na višini padel na tla in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. V nadaljevanju pa je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v zdravstveno ustanovo. Obveščen je bil delovni inšpektor. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbirajo obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.