Opravili hišno preiskavo pri domačinu (58), poglejte, kaj so zasegli (FOTO)

Slovenjgraški policisti so prejšnji teden zaradi sumov več kaznivih dejanj opravili hišno preiskavo pri 58-letnem domačinu. Pri tem so zasegli več manjših paketov prepovedanih drog, več različnih nabojev, digitalni tehtnici, bodalo in še več drugih stvari. Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi suma več kaznivih dejanj, so sporočili s policije.

Droge, ki so bile zasezene med hisno preiskavo na podrocju Slovenj Gradca.

Policisti bodo 58-letnega moškega kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, zaradi suma ropa in suma protipravnega odvzema prostosti drugi osebi. Zoper njega bodo uvedli tudi postopek o prekršku po določilih zakona o orožju, so še zapisali v sporočilu policije.