Opazil ga je, kako vlamlja v frizerski salon! Sledilo je to

Ljubljanski policisti so ponoči prejeli obvestilo, da neznani storilec vlamlja v prostore enega izmed frizerskih salonov na območju Most. Na kraj so napotili več patrulj.

Policisti so na kraju zalotili 41-letnega osumljenca, ki je peš zbežal s kraja, a so ga prijeli in mu odvzeli prostost.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so ugotovili, da je dejanje ostalo pri poskusu, povzročena pa je bila škoda na objektu.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ob tem se policisti zahvaljujejo občanom, saj je njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije privedlo do prijetja osumljenca in uspešno preiskano kaznivo dejanje poskusa velike tatvine.