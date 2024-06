Onemoglega deskarja v koprskem zalivu odneslo na odprto morje

Kljub vremenski napovedi in oranžnemu alarmu vremenoslovcev, ki so na Primorskem za ponedeljek napovedoval močne sunke burje, so se nekateri požvižgali na to. Polne roke dela pa so posledično imeli reševalci.

Pomorski policisti so v ponedeljek dvakrat posredovali na morju.

V prvem primeru so pomagali onemoglemu deskarju na vodi, ki ga je v koprskem zalivu odneslo na odprto, v drugem primeru pa so pomagali italijanskemu državljanu, ki ga je pri Piranu z jadrnico prav tako odneslo na odprto, poroča PU Koper.