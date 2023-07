BESNA IN RAZOČARANA

Okradli slovenska himalajca: boli ju dejstvo, da so se kraje začele dogajati tudi v gorah

Aleš Česen in Tine Cuder sta bila prisiljena predčasno končati odpravo. Bolj kot izguba opreme in vzpona ju boli dejstvo, da so se kraje začele dogajati tudi v gorah.