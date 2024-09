Okolica Kopra: zamaskirani moški potrkal na vrata, sledila je drama

V soboto okoli 23.07 so policisti posredovali v okolici Kopra, kjer je 43-letni moški iz okolice Kopra potrkal na vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri stanujeta 27-letni moški in 27-letna ženska, poroča PU Koper.

43-letnik, ki je bil zamaskiran okoli ust, je takoj, ko je domačin odprt vrata, tega napadel in začel pretepati z dvema doma narejenim bokserjem.

Prav tako mu je ob glavo prislonil pištolo in mu zagrozil, da ga bo ubil.

Razmere je na koncu umirila partnerica napadenega.

43-letnik je pištolo zatem pospravil v vozilo, ki ga je parkiral v bližini hiše.

Policisti so takoj ob prihodu na kraj storilca prijeli, v njegovem vozilu pa so našli in zasegli štartno pištolo in dva noža, prav tako so mu zasegli bokser.

Zoper njega bodo napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nasilništva in grožnje.