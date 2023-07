Okoli 23.30 ure oseba kričala in tolkla po vhodnih vratih

Včeraj okoli 23.30 ure je osumljena oseba pristopila do stanovanjske hiše na območju Policijske postaje Ptuj ter pričela kričati in tolči po vhodnih vratih, ki jih je poškodoval.

Ko sta osebo hotela umiriti drugi dve osebi, je poškodoval tudi njiju in ju lahko telesno poškodoval. Ker se oseba, kljub ukazom policistov ni hotela umiriti so policisti uporabili prisilna sredstva in zoper osebo odredili policijsko pridržanje.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 221 klicev, med temi 93 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: - 9 kaznivih dejanj, - 8 prometnih nesreč I. kategorije, - 2. požara na objektu in 1. požar zabojnika - 5 primerov povoženja divjadi in - 16 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 3. v zasebnem prostoru.

Kot sporočajo s PU Maribor je bil osebi izdan plačilni nalog, prav tako so policisti na kraju opravili ogled kraja kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in nasilništva. V tej zvezi policisti še zbirajo obvestila.