Ojoj, to se je trem oškodovankam pripetilo v gostinskem lokalu sredi Ljubljane

Včeraj ponoči so tri oškodovanke prijavile, da jih je v gostinskem lokalu na območju centra mesta Ljubljana okradel neznanec, tako da jim je iz torbic, ki so jih imele pri sebi odtujil mobilne telefone in denarnice. Policisti PP Ljubljana Center so z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem dodatnih okoliščin, včeraj zgodaj zjutraj izsledili 28-letnega osumljenca, ki je bila odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivih dejanj drzne tatvine.

Prejeli 531 klicev

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 531 klicev, od tega 159 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Zaradi kršitev javnega reda in miru so intervenirali 5 krat na javnem kraju (tri osebe so bile pridržane) in 2 krat v zasebnem prostoru.