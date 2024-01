Ognjeni zublji povsem uničili prostore mizarstva (FOTO)

V noči med soboto in nedeljo, ko so pravoslavni verniki vstopili v novo leto, ni bilo veliko spanja za domačine v Borejcih v občini Tišina, dober streljaj od Murske Sobote, v smeri proti Gederovcem in Avstriji. Spali niso niti številni gasilci iz okoliških prostovoljnih gasilskih društev. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je namreč poročala, da je štiri minute pred četrto uro zjutraj zagorela mizarska delavnica v naselju Borejci. Celo poslopje je bilo kmalu v ognju. FOTO: Jure Kljajič 4 zjutraj je bila ura, ko jih je prebudil požar. Ogromna škoda Po prvih ocenah je pri te...