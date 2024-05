Astrologinja Lenka: Danes bo vse narejeno kot za šalo

Z današnjim svitom je Luna prišla na 3. stopinjo znamenja bika, v svojo največjo eksaltacijo, od koder lahko ponudi le največje, najvišje, najbolj raznovrstno. Pomagal nam bo, da se bomo počutili fenomenalno in ustvarili super vzdušje okoli sebe. Njegovi prioriteti sta hrana in udobje v kakršni koli obliki. Težko se je vsemu odpovedati, ko pogledaš na mizo in je polna vsega.

Luna gre počasi v konjunkcijo z Venero, kjer se bo srečala na 9. stopinji bika. Venera v svojem domu, Luna v svoji eksaltaciji, tukaj ne moreš zgrešiti v ničemer. Od 15. do 17. ure je ugoden čas za nakupe, začetek razmerja itd. Obilje umetnosti, glasbe, slikarstva, vsega, kar človek želi videti ali sam nekaj začeti.

Luna je v zelo pojemajočih fazah mlaja, vendar je to aspekt, ki ga ne morete enostavno zaobiti. Jutri ob zori bo mlaj na 18. stopinji bika.

Danes sta Sonce iz znamenja bika in Saturn iz znamenja rib v eksaktnem sekstilu, in to na 5. stopinji leva. Kakšna potreba izraziti vse, uresničiti z lahkoto in igro! Mogoče bo koga povleklo v preteklost, da bo začel razmišljati o dokončanju nečesa, saj je Saturn tisti, ki rad naredi konec z zadovoljstvom na obeh straneh, sicer se ustvari karma, ki jo moramo spet narediti, in običajno se to zgodi, ko si tega najmanj želimo. To je tudi trenutek za razmislek, kaj zgraditi na starih temeljih, zgraditi nekaj novega, drugačnega, boljšega, večjega. Ena zdrava podlaga za dolgo življenjsko dobo tistega, kar koli se boste odločili početi.

Danes je torek, Marsov dan, ta pa je v znamenju ovna. Zelo energetska sila in moč, ki človeka vodi do največjih izzivov in osvajanja vsega, kar je pred njim. Tu je toliko energije, da se zdi vse enostavno in narejeno kot za šalo. Sam usmerja vso svojo energijo, ker je brez dispozitorja in brez tutorja nad glavo, manjša težava je le v hitrosti. Če se ne uporablja normalno, zlasti v prometu, lahko povzroči neprijetne izzive.