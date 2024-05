Naj vrt krasijo kraljice in princese

Rastline običajno dobijo latinska imena, vsaj tista strokovna, ali jih poimenujejo po botanikih, ki so novo vrsto odkrili, slavne in pomembne ljudi pa občasno doleti čast, da kakšna njim ljuba rastlina dobi ime po njih. Še posebno veliko je cvetlic, ki nosijo ime pokojne britanske kraljice Elizabete II. Med njimi je denimo sorta nežno rožnate vrtnice rosa queen Elizabeth, sadike je mogoče dobiti tudi v nekaterih naših vrtnarijah. Gre za vrtnico čajevko, ki zraste precej visoko, med metrom in metrom in pol, njeni cvetovi oddajajo nežen in izredno prijeten vonj, razveseljevali pa nas bodo od junija pa vse do septembra.

Ker vrtnice kraljice Elizabete rastejo v obliki grmička, jih lahko zasadimo v vrste ter ustvarimo malce drugačno živo mejo, a bo treba s saditvijo še nekoliko počakati, idealen čas za to je namreč od sredine oktobra do konca novembra.

Elizabetina vrtnica ima prijeten in nežen vonj. FOTO: Akimari/Getty Images

Po najdlje vladajoči britanski kraljici so poimenovali tudi sorto klematisa oziroma srobota, ki ga prav tako krasijo nežno rožnati cvetovi. Clematis montana Elizabeth je trajnica, kot tudi drugi sroboti vzpenjavka, ki bo običajni leseni plot ali ograjo iz kakšnega drugega materiala spremenila v rožnato mojstrovino. Najbolje uspeva na sončnih legah in zmerno vlažnih tleh. Da se ta še posebno med poletno pripeko ne bi preveč izsušila, površino okrog njenih korenin prekrijemo z zastirko. Elizabetin klematis cveti med junijem in avgustom; zraste do okrog metra visoko, ker je steblo nežno in upogljivo, pa rastlino po ograjah in drugih oporah lahko brez težav usmerjamo po svoje.

Srobot enostavno usmerjamo po svoje. FOTO: Liudmyla Liudmyla/Getty Images

Sorta srobota s čašasto oblikovanimi cvetovi močnejše in temnejše rožnate barve je ime dobila po pokojni princesi Diani. Clematis texensis princess Diana oziroma po naše teksaški srobot princesa Diana bo zacvetel, ko kraljičin odcveti, če si omislimo oba, bo tako naš okrasni vrt odet v rožnate odtenke od junija pa vse do oktobra, ko bo cvetove odvrgla še princesa Diana. V višino zraste do dva metra in pol, tudi ta srobot pa lahko po mili volji usmerjamo po ograjah in drugih oporah. Rad ima sončno lego, da bi čim bolj obilno cvetel, pa ga je priporočljivo januarja ali najpozneje marca močno porezati, da ostane le okrog 30 centimetrov stebla.

Elizabetina najljubša barva je bila nežno rožnata.

Po princesi Diani so poimenovali tudi sorto hortenzije; njeni cvetovi so rožnati, socvetje sestavljajo manjši cvetovi zvezdaste oblike, ki se bodo v vsej svoji lepoti bohotili med junijem in septembrom. Zraste do metra visoko, grmiček pa je izredno košat, zato ga posadimo na mesto, kjer bo imel dovolj prostora. Je zelo nezahtevna rastlina, ki uspeva tako na soncu kot v senci in polsenci, brez težav preživi tudi naše zime. Pazimo, da se tla, v katera smo jo posadili, nikoli povsem ne posušijo, a niti premokrih ne mara preveč.