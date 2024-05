Vplivnica Pika je od mame dobila odgovor, ki ga ni pričakovala (Suzy)

Kako prisrčna in duhovita je mamica modne navdušenke Pike Zrim. Vplivnica jo redno obiskuje v domu starejših občanov in na vprašanje, kakšno je vzdušje med stanovalci, je dobila odgovor, ki ga ni pričakovala. »Sami stari so tukaj.« Hči je od začudenja ostrmela, nato ji pojasnila, da ima tudi ona že 88 let. »Kako, prosim,« se je zdrznila mama. »Res upam, da jih ne štejem toliko!«

Starost prinese tegobe, vendar so lažje premagljive, če imaš tako predano podporo. Pika je hvaležna, da ji je Marija dala življenje, zato ji vrača z veliko mero veselja, ki ji ga prinese z vsakim obiskom. »Popoldne bo že pozabila, da sem jo obiskala. Vedno me drži za roko in mi pove, da sem lepa. Da sem njena Pikolina. Čudovito je spoznanje, da mama vselej ostane mama in otrok bo do konca otrok, ne glede na leta. Predvsem pa smo lahko hvaležni, dokler še imamo starše,« optimistično zaključi.