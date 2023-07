Ogenj zajel hišo, poškodovane štiri osebe (FOTO)

Danes ob 0.14 je v Kozjem Vrhu v občini Podvelka zagorel stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Brezno – Podvelka, Radlje ob Dravi, Ožbalt, Kapla in Vuhred. V požaru so se poškodovale štiri osebe. Reševalci ZRCK so jih oskrbeli in tri odpeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.