Včeraj ob 19.56 je zagorelo na Šmarski cesti na Škofljici. Posredovali so gasilci PGD Lavrica, Škofljica, Želimlje, Orle in Pijava Gorica. Požar je nastal, ker je ogenj ušel izpod nadzora pri pečenju kostanja. Ogenj se je razširil na garažo in nadstrešek ob hiši. Garaža je popolnoma uničena, podstrešek pa poškodovan, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: