Odjeknila eksplozija, moškega v UKC odpeljal helikopter

V podjetju Sij Metal Ravne na Ravnah na Koroškem je ob 8.52 v peči prišlo do eksplozije žlindre in tekočega jekla. V nesreči sta se poškodovala dva delavca, zato so ju oskrbeli reševalci ZRCK Ravne na Koroškem. Huje poškodovanega je helikopter SV v spremstvu medicinskega osebja helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor prepeljal v UKC Maribor. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so požar pogasili in nudili pomoč reševalcem, poroča uprava za zaščito in ravnanje.



Delo na elektroobločni peči je trenutno ustavljeno, kraj nesreče je zavarovan, sodelavci pa so umaknjeni na varno. Ker preiskava še poteka, škode še ne morejo oceniti.

