Danes ob 14.02 uri je na Pomurski avtocesti med izvozom Vučja vas, v občini Križevci, in naseljem Bakovci, v občini Murska Sobota, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Murska Sobota in PGD Ljutomer so zavarovali kraj dogodka.

Nato so požar pogasili in avtomobil pregledali s termovizijsko kamero. Kljub hitremu posredovanju gasilcev od »motornega dela« vozila ni ostalo veliko.

FOTO: PGD MS