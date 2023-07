Od Mercedesa ni ostalo veliko, voznik je bil hudo poškodovan (FOTO)

V petek ob 15.42 uri je v naselju Brezovci osebno vozilo zapeljalo z vozišča na njivo. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Murska Sobota, ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.

Na Policijski upravi Murska Sobota so potrdili, da je »v Brezovcih voznik osebnega avtomobila, zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča, pri tem pa se je hudo telesno poškodoval.«

Od luksuznega jeklenega konjička ni ostalo prav veliko. FOTO: Pgd Murska Sobota