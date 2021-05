Od avta, v katerem so bili najstniki, ni ostalo veliko

V sredo okoli 21. ure je bila policija obveščena o prometni nesreči na regionalni cesti med Predelom in Logom pod Mangartom. Bovški policisti so ugotovili, da je 19-letni voznik avtomobila peljal proti Bovcu in v bližini Strmca v levem nepreglednem ovinku zapeljal naravnost in se zaletel v varnostno ograjo ob desnem smernem vozišču. V avtu sta bila dva sopotnika, oba stara 18. Eden se je lažje poškodoval.



Poleg policistov so posredovali tudi gasilci PGD Bovec in poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP iz ZD Tolmin. Tolminski reševalci so poškodovanca odpeljali na zdravljenje, prav tako pa so na preventivni pregled v ZD Tolmin odpeljali druga dva udeleženca.



Policisti bodo glede na težo telesnih poškodb in druge ugotovitve zoper 19-letnega povzročitelja nesreče podali ustrezen ukrep.

