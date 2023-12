Sončno soboto so mnogi izkoristili za delo na prostem, marsikdo se je podal v gozd pripravit drva za zimo. A žal nesreča ne počiva. V soboto ob 9. uri se je pri naselju Fikšinci v občini Rogašovci na Goričkem zgodila tragična delovna nesreča. Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da je pri delu v gozdu na občana padlo drevo in ga stisnilo do smrti.

5 žrtev delovnih nesreč je bilo letos v Pomurju.

Gasilci PGD Sveti Jurij, PGD Rogašovci, PGD Nuskova, PGD Večeslavci, PGD Fikšinci in PGD Pertoča so nesrečnika rešili izpod drevesa in pomagali reševalcem, žal pa 54-letnemu Albinu Mencigarju iz naselja Večeslavci niso mogli več pomagati in je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.

Ob prihodu prostovoljcev ni bil več odziven

Gasilsko posredovanje je vodil poveljnik PGD Sv. Jurij Stanko Holsedl. Povedal nam je, da ob prihodu 23 prostovoljcev nesrečni Albin ni bil več odziven. Mencigar se je s sinom Urošem v soboto zjutraj odpravil v svoj gozd v Fikšince, kjer je živel več let. Nesreča se je zgodila kmalu po začetku dela. Sin je takoj poklical na pomoč in obvestil domače.

Letošnje delovne tragedije v Pomurju 15. 2. 2023 V Gajševcih je po padcu s strehe umrl 24-letnik. 15. 2. 2023 V Markovcih je bilo delo s cepilnikom usodno za 54-letnika. 24. 5. 2023 V Lendavi je delavec umrl po padcu s strehe trgovskega objekta. 2. 10. 2023 V Kuzmi je traktor v gozdu do smrti stisnil 67-letnega moškega.

Albin, oče dveh otrok, je bil zaposlen v podjetju Komunala Murska Sobota in aktiven na številnih področjih, najbolj v malem nogometu, kjer je bil nogometaš veteran, funkcionar in sodnik. Vedno in vsakomur je rad priskočil na pomoč in mnogim bo ostal v lepem spominu. Albinove starše je doletela že druga najhujša izguba, potem ko je pred leti umrl sin Jože. Svojci, prijatelji, sodelavci in znanci se bodo od nesrečnega Albina v tem zadnjem adventnem tednu poslovili na domačem pokopališču v Večeslavcih.