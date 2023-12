Gasilci so ga mrtvega izvlekli izpod drevesa

V soboto zjutraj ob 9.00 uri se je pri naselju Fikšinci, v občini Rogašovci, zgodila huda delovna nesreča, s smrtnim izidom. Pri delu v gozdu je namreč na občana padlo drevo in ga stisnilo do smrti.

Gasilci PGD Sveti Jurij, PGD Rogašovci, PGD Nuskova, PGD Večeslavci, PGD Fikšinci in PGD Pertoča so poškodovanega občana s tehničnim posegom izvlekli izpod drevesa ter nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči.

Žal nesrečnemu delavcu, po naših podatkih gre za 54 – letnika iz naselja Večeslavci, ni bilo pomoči in so ga gasilci prenesli iz gozda na dostopno lokacijo, kjer so ga prevzele ustrezne službe.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija, ki bo potrdila vzrok smrti.